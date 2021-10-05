توجيه الاسايش بمهمة حماية صناديق الاقتراع في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجهت اللجنة الامنية في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، قوات الأمن (الآسايش) بمهمة تأمين الحماية للمراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع، بعد إجراء التصويت الخاص والعام.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة الامنية في كرميان عقدت اجتماعا موسعا المشرف على الإدارة جلال شيخ نوري، ومدير اسايش كرميان، ومدير شرطة كرميان، ورؤساء الوحدات الادارية، ومكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لمناقشة الاستعدادات الامنية واللوجستية الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

واكدت اللجنة الامنية التزامها بالتعليمات والإجراءات المتخذة من قبل اللجان المختصة في اقليم كوردستان، مشيرة الى انه سيتم فرض حظر التنقل بين ادارة كرميان والمحافظات الاخرى اعتبارا من ليلة التاسع من الشهر الجاري وحتى انتهاء الاقتراع.

واضافت انه تم الاتفاق على منع دخول اجهزة الهاتف النقال الى مراكز الاقتراع، والتركيز على الادوار والمسؤوليات فيما يخص الاجهزة الامنية المختلفة في الحفاظ على الامن الانتخابي، وكذلك الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال منع التجمعات ومنع الاجراءات التي من شأنها زيادة الضغط على اراء الناخبين يوم التصويت.

واكدت على ان حماية صناديق الاقتراع ستكون من مهام الاسايش، مشيرة الى انه يجب اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة صناديق الاقتراع.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، توجيهات الى قوى الامن تخص يوم الاقتراع الخاص للانتخابات النيابية في العراق.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي مذيل بتوقيع الوزير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "التصويت الخاص لقوات الأمن سيجري من الساعة 7:00 صباحا ولغاية الساعة 6:00 مساءً من يوم الثامن من شهر آب/أغسطس الجاري"، مبينة أن "جميع الموظفين يمكنهم العثور على مراكز الاقتراع من خلال تطبيق عبر الإنترنت".

وأضافت أن "على الناخبين وضع أسماءهم على قائمة تسجيل الناخبين لقوات الأمن، كما أن عليهم إحضار بطاقة التصويت إلالكترونية وإحدى الوثائق الثلاث (الهوية المدنية أو الشهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية)".

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، المصادف يوم الأحد المقبل، سيُجرى الإقتراع العام، حيث يحق لأكثر من 24 مليون شخص التصويت لـ329 مقعداً برلمانياً في 1079 مركزاً للإقتراع في جميع مناطق ومدن العراق بينها إقليم كوردستان.