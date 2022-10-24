سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توجيهات دينية بشأن "كسوف الشمس" في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-24T17:27:55+0000
توجيهات دينية بشأن "كسوف الشمس" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ‏أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي، في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توجيهات دينية بشأن ظاهرة كسوف الشمس التي ستحصل ظهر غد الثلاثاء.

‏وبحسب التوقعات الفلكية، سيحصل كسوف جزئي للشمس في إقليم كوردستان وعدد من الدول الأخرى غداً الثلاثاء، يبدأ من 1:06 ظهراً ولغاية 3:35 عصراً، بحسب التوقعات الفلكية، وهي حالة فلكية طبيعية.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في هذه الحالات من المهم القيام بالصلاة والدعاء والتوبة إلى الله كما جاء في الحديث النبوي الشريف (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا) رواه البخاري".

‏ودعا اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان، بحسب البيان، إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية في حالة حدوث كسوف الشمس وعدم النظر إلى الكسوف بشكل مباشر".

related

الأسبوع المقبل.. أربيل تستضيف معرضاً دولياً للاستثمار

Date: 2022-08-06 10:54:52
الأسبوع المقبل.. أربيل تستضيف معرضاً دولياً للاستثمار

بأغنية كرماشانية.. اختتام أعمال مهرجان مسرحي في إقليم كوردستان (صور)

Date: 2022-03-29 16:08:15
بأغنية كرماشانية.. اختتام أعمال مهرجان مسرحي في إقليم كوردستان (صور)

أربيل تطالب بافتتاح أقسام للغة الكوردية في جامعات إيرانية

Date: 2021-12-28 15:22:59
أربيل تطالب بافتتاح أقسام للغة الكوردية في جامعات إيرانية

حكومة كوردستان تلجأ إلى حل مبتكر لإنهاء الروتين

Date: 2020-09-30 15:26:57
حكومة كوردستان تلجأ إلى حل مبتكر لإنهاء الروتين

حكومة الإقليم ترسل مجموعة جديدة من ضحايا الكيمياوي إلى إيران للعلاج

Date: 2021-12-11 08:32:39
حكومة الإقليم ترسل مجموعة جديدة من ضحايا الكيمياوي إلى إيران للعلاج

مسرور بارزاني لوزارة العدل: لا تتهاونوا في معاقبة المتاجرين بالمخدرات

Date: 2022-07-07 15:07:54
مسرور بارزاني لوزارة العدل: لا تتهاونوا في معاقبة المتاجرين بالمخدرات

قادمة من إقليم كوردستان.. شاحنة مساعدات طبية تصل إلى الإدارة الذاتية

Date: 2021-07-31 16:50:41
قادمة من إقليم كوردستان.. شاحنة مساعدات طبية تصل إلى الإدارة الذاتية

إصابة شخص بتصادم سيارتين في أربيل (صور)

Date: 2022-09-18 16:41:05
إصابة شخص بتصادم سيارتين في أربيل (صور)