توجيهات دينية بشأن "كسوف الشمس" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ‏أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي، في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توجيهات دينية بشأن ظاهرة كسوف الشمس التي ستحصل ظهر غد الثلاثاء.

‏وبحسب التوقعات الفلكية، سيحصل كسوف جزئي للشمس في إقليم كوردستان وعدد من الدول الأخرى غداً الثلاثاء، يبدأ من 1:06 ظهراً ولغاية 3:35 عصراً، بحسب التوقعات الفلكية، وهي حالة فلكية طبيعية.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في هذه الحالات من المهم القيام بالصلاة والدعاء والتوبة إلى الله كما جاء في الحديث النبوي الشريف (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا) رواه البخاري".

‏ودعا اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان، بحسب البيان، إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية في حالة حدوث كسوف الشمس وعدم النظر إلى الكسوف بشكل مباشر".