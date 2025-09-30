توجه رسمي لتغيير اسم مطار السليمانية إلى "جلال طالباني الدولي"

شفق نيوز- السليمانية

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن حصول موافقات رسمية لتغيير اسم مطار السليمانية الدولي إلى "مطار جلال طالباني الدولي"، استناداً إلى مخاطبات بين وزارتي النقل ومجلس الوزراء الاتحادي.

وقال المصدر، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن مؤسسة الرئيس الراحل جلال طالباني تقدمت بطلب رسمي بهذا الخصوص، وقد نال موافقة مكتب رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى مصادقة وزارة النقل.

وأضاف أن الكتاب الموجه إلى سلطة الطيران المدني العراقي الاتحادؤة تضمن المضي بإجراءات تغيير التسمية المعتمدة للمطار ليحمل اسم الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، تقديراً لمكانته ودوره التاريخي.

وأشار المصدر إلى أن الخطوة تتزامن مع تخصيص دعم مالي سنوي للمطار، بما يسهم في تطوير خدماته وتوسعة نشاطاته الدولية، مبيناً أن الإجراءات دخلت مراحلها النهائية بانتظار الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.