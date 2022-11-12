توثيق اعتداء ضابط أمن على مراسل قناة أثناء عمله بأربيل

شفق نيوز/ وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، يوم السبت، اعتداء ضابط أمن في أربيل، على مراسل قناة "زاكروس" ومنعه من تغطية حريق اندلع في مطعم فندق كريستال.

وذكرت الجمعية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مراسل قناة "زاكروس" مصطفى سلمان، تعرض في وقت سابق من اليوم، إلى اعتداء بالضرب، من قبل ضابط أمن تابع للأسايش.

ونقل البيان، عن سلمان، إنه "تفاجئ أثناء التغطية، بمحاولة استيلاء ضابط أمن على هاتفه الشخصي، لتوثيقه نشوب الحريق، وإرساله إلى القناة، إلا أنه رفض التخلي عن هاتفه الخاص، ما أدى إلى غضب ضابط الأمن والاعتداء على المراسل بالضرب".

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله بين الصحفيين، وتنشره ادناه وكالة شفق نيوز، شهادة المراسل عن الحادث، وتوثيق تمزيق ثيابه من قبل ضابط الأسايش.

واعتبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ما تعرض له مصطفى سلمان "انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المكفولة دستورياً".

وأعربت الجمعية عن قلقها بعد "تكرار حالات الاعتداء على الصحفيين، وتدني مستويات حرية العمل الصحفي في الإقليم"، داعية الحكومة الاتحادية إلى "الخروج من صمتها، إزاء ما يتعرض له العاملين في وسائل الإعلام في الإقليم، بشكل شبه يومي من عنف وأساليب وحشية، تهدف لثنيهم عن أداء واجباتهم المهنية" وفق تعبير البيان.