توتر أمني في السليمانية يتصاعد مع أنباء هجوم بطائرة مسيّرة قرب منزل طالباني

شفق نيوز- السليمانية

أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، بتصاعد أعمدة دخان قرب منزل بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في مدينة السليمانية، وسط أنباء عن تعرض الموقع لهجوم بطائرة مسيرة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز أن الدخان شوهد يرتفع في محيط، دون أن يصدر أي تأكيد أو تعليق رسمي من المصادر الأمنية.

ويأتي هذا التطور وسط أجواء من التوتر الأمني المتصاعد في السليمانية، على خلفية العملية التي تنفذها قوات أمنية مشتركة تابعة للإتحاد الوطني وأمن السليمانية، ضد رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وحماياته، والتي شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات كثيفة وإطلاق نار متواصل.

من جانبه دعا هفال أبو بكر محافظ السليمانية، اليوم الجمعة، إلى ضرورة التهدئة وحل الخلافات القائمة عبر الحوار والمصالحات.

وجاء في رسالة للمحافظ وردت لوكالة شفق نيوز: ان "الصراع والمواجهة لا تحل أي مشكلة، بل تزيدها تعقيدًا، جميع الأطراف مدعوة للتعاون لإنهاء الوضع الحالي بطريقة تحافظ على الأمن والاستقرار، مع الحرص على حماية المواطنين وضمان سلامتهم العامة".