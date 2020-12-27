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توتر في القامشلي بين قوات الآسايش والحكومة السورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-27T09:45:23+0000
توتر في القامشلي بين قوات الآسايش والحكومة السورية

شفق نيوز/ شهدت مدينة القامشلي حالة من التوتر بين قوات الأمن الداخلي (الآسايش) وقوات الحكومة السورية على خلفية اعتقال الاسايش لضابط وعناصر من الأمن الحكومي.

وتسيطر القوات الأمني التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على منطقة القامشلي شمال شرق سوريا بإستثناء مطار المدينة ومربع أمني داخل المدينة وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن "قوات الاسايش اعتقلت ضابط أمن سوري برفقة عناصر ما تسبب بتوتر بين قوات الاسايش والقوات الحكومية في المدينة".

وأضاف المراسل أن "لم تحدث أي اشتباكات بين الطرفين إلى أن هناك حالة من التوتر وتجنب كل طرف المرور بالحواجز الأمنية التابعة للطرف الاخر".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد منطقة عين عيسى هجمات تركية شبه يوميا مع ضغط روسي على قسد لتسليم المنطقة للحكومة السورية ما ترفضه قسد.

وشهدت مدينة القامشلي والحسكة خلال سنوات الأزمة السورية حوادث توتر واشتباكات بين القوات التابعة للإدارة الذاتية والقوات الحكومية والمليشيات التابعة لها ما أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من الطرفين.

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