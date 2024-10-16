توتر المنطقة والاستثمار وعلاقة بغداد وأربيل تتصدر اجتماع نيجيرفان - أردوغان

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، شدد الجانبان على أهمية تطوير علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، خاصة في المجال الاقتصادي.

وبحث بارزاني وأردوغان، خلال الاجتماع في كيفية رفع مستوى التبادل التجاري وفرص العمل والاستثمار التركي في مناطق مختلفة من العراق وإقليم كوردستان.

وجدد الرئيس التركي، وفق البيان، تعاون بلاده المستمر مع العراق وإقليم كوردستان، وأظهر استعداد ورغبة القطاع الخاص في بلاده للعمل والاستثمار في مختلف القطاعات.

وفي محور آخر للاجتماع، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع المعقد في الشرق الأوسط والمخاطر والعواقب المحتملة على المنطقة، واتفقا على ضرورة أن يعمل الجميع على منع المزيد من توسع الصراع وحل القضايا سلميا.

وكانت العلاقات بين أربيل وبغداد ومشروع طريق التتمية وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول المنطقة وتهديد الإرهاب ومكافحة داعش محاور اخرى خلال اللقاء.