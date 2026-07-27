توترات المنطقة تقلّص التبادل التجاري بين كوردستان وإيران ‏والأربعينية تنعش حركة المسافرين (صور)

شفق نيوز- أربيل

تشهد حركة العبور في منفذ حاجي عمران الحدودي بين إقليم ‏كوردستان وإيران نشاطاً متزايداً للمسافرين والزوار لإحياء ‏الزيارة الأربعينية، مقابل تراجع ملحوظ في حركة الشحن ‏والتبادل التجاري بسبب التوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية.‏

وقال رحمان خليل وهو سائق شاحنة من إيران لوكالة شفق نيوز، ‏إن الحركة التجارية بين البلدين تراجعت بشكل واضح منذ اندلاع ‏الحرب والتوترات الاخيرة.‏

وأضاف، أن حركة البضائع والشاحنات لم تعد كما كانت في ‏السابق، مشيراً إلى أن السائقين يضطرون الى القدوم للمنفذ مرتين أو ثلاث ‏مرات في الأسبوع بحسب توفر الحمولات.‏

فيما، قال السائق ميرخان عباس من إقليم كوردستان لوكالة ‏شفق نيوز، إن حركة نقل البضائع انخفضت بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن ‏أغلب الحمولات القادمة من الجانب الايراني تقتصر حالياً على ‏مواد البناء مثل الحديد والسيراميك مع تراجع واضح في دخول ‏المواد الغذائية.‏

وأضاف عباس، أن التوترات بين واشنطن وطهران أثّرت بشكل ‏مباشر على حجم التبادل التجاري، مما خفض عدد رحلات ‏الشاحنات إلى نحو 6 أو 7 رحلات شهرياً.‏

ولفت إلى أن عمل السائقين العراقيين يقتصر على ساحات التبادل ‏التجاري الواقعة خلف السلك الحدودي من دون السماح لهم ‏بالدخول الى العمق الإيراني.‏

في المقابل، أكد عدد من المسافرين العابرين للمنفذ بينهم نورة ‏تاسوه، ومسافر آخر من مدينة بيرانشهر، أن ‏حركة العبور تسير بصورة طبيعية وان الاجراءات في الجانبين ‏العراقي والايراني تتم بانسيابية عالية ومن دون تسجيل ‏ازدحامات.

وأوضحا لوكالة شفق نيوز، أن الحياة اليومية والأسواق في المناطق ‏الحدودية مستمرة بشكل طبيعي رغم التوترات.‏

وتشهد المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان والعراق مع الجانب ‏الإيراني، تزايداً ملحوظاً لدخول الزوار الإيرانيين في كل عام ‏تزامناً مع شهر محرم وأربعينية الإمام الحسين.‏