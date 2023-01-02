"توارى في ثرى مكة".. وفاة معتمرة كوردية بعد اجراء عملية جراحية لها في السعودية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الحج والعمرة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة معتمرة كوردية بعد أن أجريت لها عملية جراحية أمس في احدى مستشفيات السعودية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان المعتمرة الكوردية نغمة جميل علي البالغة من العمر 77 عاما من أهالي مدينة اربيل، توفيت اليوم الاثنين في السعودية.

وأوضح البيان؛ أن المعتمرة نغمة بعد أن تعرضت لوعكة صحية بسبب مشاكل في القولون نقلت الى المستشفى ومكثت فيها ليلة ويوما تم خلالها اجراء عملية جراحية لها، توفيت اليوم الاثنين، لافتا الى انه بعد استحصال الموافقة من ذويها من المقرر أن يصلى على جثمانها في الحرم المكي وأن يتم دفنها في مقبرة مكة.

واضاف البيان انه منذ بداية موسم حملات العمرة لحد الان هذه هي حالة الوفاة السابعة للمعتمرين الكورد في السعودية.