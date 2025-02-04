تهديدات "داعش" واستقرار المنطقة على طاولة نيجيرفان بارزاني والجنرال ليهي

شفق نيوز/ عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الجنرال كيفن ليهي، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة اقليم كوردستان، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع الوضع الأمني في العراق وسوريا، بالإضافة إلى تحركات وتهديدات تنظيم داعش الإرهابي التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان مع التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وخطر داعش.

كما تبادل الجانبان، وفق البيان، الآراء حول آخر التطورات في عملية الإصلاح بوزارة شؤون البيشمركة وتوحيد قوات البيشمركة.

وأشارا إلى أن مباشرة الفرقتين الثالثة والرابعة للبيشمركة مهامهما تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة تعتبر خطوة هامة نحو إنجاح العملية.

كما تم تناولا الجانبان، تداعيات الوضع في الشرق الأوسط والتغيرات في سوريا وتأثيرها على المنطقة وذلك في جانب آخر من الاجتماع.