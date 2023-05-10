تنويه من مطار أربيل بشأن حمل البطاقات الذكية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الأربعاء، السماح للمسافرين بحمل بطاقتين ذكيتين فقط لتحويل الأموال بعد "تزايد" أعداد كبيرة من هذه البطاقات بحوزتهم، فيما توعدت المخالفين بالمحاسبة القانونية.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز خاطبت عبره المسافرين إنه "سيتم السماح لكل مسافر بحيازة بطاقتين ذكيتين من نوع (Debt Card & Credit Card) إلى الخارج لا غير"، فيما بينت أن "كل مسافر يكتشف لديه أكثر من هذا العدد سيتعرض للمساءلة القانونية".

وأوضحت إدارة المطار سبب لجوئها إلى هذا الإجراء هو "زيادة ظاهرة حيازة المسافرين هذه البطاقات والسفر بها عبر مطار أربيل الدولي إلى الخارج"، لافتة الى "العثور على مسافرين بحوزتهم (2150) كارت من نوع (Debt Card & Credit Card) لغرض تحويلها إلى مبالغ مالية خارج البلد".