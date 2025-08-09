تنوع "كرزات أربيل" يجذب السياح.. ومفاجأة في الأكثر طلباً (صور)

شفق نيوز– أربيل

تشهد أسواق مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تنوعاً واسعاً في أنواع الكرزات (المكسرات) المعروضة، والتي تستقطب الزبائن من داخل المدينة وخارجها، خاصة من السياح القادمين من بغداد والبصرة وكربلاء وغيرها من المحافظات العراقية.

كنعان، أحد باعة المكسرات في أربيل، قال لوكالة شفق نيوز، إن الأسواق توفر تشكيلة من أجود الأنواع، منها الفستق، والفول السوداني، والفستق العظم، واللوز، وحب القرع، والحب الأبيض، إضافة إلى الكرزات بالنكهة الحارة.

وأوضح أن معظم هذه المنتجات تُستورد من دول مختلفة حسب النوع، فالفستق يأتي من أوزبكستان، بينما يُستورد نوع آخر من الفستق من الولايات المتحدة أو إيران أو تركيا، واللوز من إسبانيا أو أمريكا.

وأضاف كنعان أن الإقبال على الشراء "مناسب لكنه ليس كبيراً جداً"، مشيراً إلى أن أكثرية الزبائن من السياح، فيما يشكل سكان أربيل نحو 20% من المبيعات. أما أكثر الأنواع طلباً فهي الخلطات التي تتكون من الفستق واللوز بدرجة أولى، أو مزيج منهما مع الفول السوداني والحبوب مثل حب القرع والحب الأبيض.

من جانبه، أوضح حسين، وهو صاحب محل آخر للمكسرات والحلويات، للوكالة، أن السياح القادمين إلى أربيل يفضلون في الغالب المكسرات منها الفول السوداني والحبوب الأخرى.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً أيضاً على الحلويات الخفيفة قليلة السكر، مثل "السجق"، والزبيب، والرمان، والعنب المجفف بدون سكر، وهي أصناف يطلبها غالباً من يتبعون حمية صحية.

وبحسب حسين، فإن منتج "من السماء" قليل السكر يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، ويُستورد بالدرجة الأولى من السليمانية التي تضم أكبر المعامل وأفضل الإنتاج.

وفي ما يتعلق بالأسعار، لفلت إلى أن العام الماضي شهد أسعاراً أقل، حيث كان الكيلوغرام من الكرزات يباع بين 14 و15 ألف دينار، والفستق العظم بـ15 ألف، أما هذا العام فقد ارتفع السعر إلى ما لا يقل عن 18 ألف دينار، ما أدى إلى انخفاض نسبي في إقبال السياح مقارنة بالسابق.

من جهته، قال السائح محمد كريم من بغداد للوكالة: "كلما أزور أربيل أشتري الكرزات من هنا لأنها طازجة ومتنوعة، خصوصاً الفستق واللوز، وأسعارها مقارنة بالجودة تعتبر مناسبة".

أما السائحة إيمان عبد الله من البصرة، فأكدت أن "المكسرات في أربيل تتميز بطعمها المميز وخلو بعضها من الملح أو السكر، وهذا يناسب من يتبع نظاماً غذائياً صحياً، إضافة إلى أن المحلات تقدم خيارات كثيرة ترضي جميع الأذواق".