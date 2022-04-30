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تنفيذ 6 مشاريع استثمارية في گرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-30T06:32:22+0000
تنفيذ 6 مشاريع استثمارية في گرميان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة استثمار إدارة گرميان باقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تنفيذ عدد من المشاريع الصناعية في مناطق متفرقة من مناطق الإدارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم منح رخص لستة مشاريع صناعية ثلاثة منها في المراحلة النهائية وهي مشروع معمل الحديد الصلب في ناحية سةرقلا، ومشروع معمل البلوك في كلار، ومشروع معمل نموذجي للجبس والمعكرونة في كلار.

وأضاف البيان أن تكاليف المشاريع الثلاثة هي 50 مليون دولار امريكي، اما المشاريع الثلاثة المتبقية فهي في مرحلة الموافقات الإدارية، وهي معمل صناعة لوحات السيارت ومعمل لصناعة الجص في كفري ومعمل للصناعات الزراعية في ناحية رزكاري.

 

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