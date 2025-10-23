تنفيذ نحو 90% من توصيات حقوق الإنسان الدولية في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

عُقد في أربيل، يوم الخميس، منتدى خصص لعرض نتائج تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021–2025)، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وأعضاء في منتدى حقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض ما تحقق من توصيات ضمن الخطة، وتقييم مستوى التقدّم في مجالات الحكم ومكافحة الفساد والإرهاب، والحفاظ على البيئة، وحقوق النازحين، إلى جانب تسليط الضوء على دور الشركاء الدوليين في دعم جهود الإقليم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، في المنتدى الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الإنجازات الرئيسية لخطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان (2021-2025)، تمثلت بتشكيل 47 ممثلاً عن الوزارات والمؤسسات واللجان ذات العلاقة، و تقديم (109) تقارير إلى الهيئات الدولية، فضلا عن إصدار أكثر من (175) بياناً لشرح سياسات حكومة إقليم كوردستان في مجالي الحكم وحقوق الإنسان".

وأضاف أنه "تم إعداد 10 تقارير تحليلية عامة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان في مجال حقوق الإنسان، كذلك تنظيم (12) دورة تدريبية وورشة عمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقنصليات ووكالات الأمم المتحدة".

وبحسب زيباري، فإن "مكتب منسق التوصيات الدولية، أدى دوراً رئيسياً في تقييم التوصيات البالغ عددها 364 توصية التي قدمتها 96 دولة خلال الجولة الثامنة عشرة من البانوراما المصغرة العالمية".

وأكمل زيباري، أن "الأمم المتحدة أدت أيضا دورا مهمًا في ضمان انعكاس رؤية حكومة إقليم كوردستان وتحدياتها وإنجازاتها في الموقف الوطني للعراق، حيث تم تنفيذ 87.5% من التوصيات".

وتابع: "وحول مكافحة الإرهاب، تم تنفيذ 84٪ من الآراء السيادية بشأن هذه القضية، أما بشأن مكافحة الفساد، فقد تم تنفيذ 75% من التوصيات المتعلقة بهذه القضية".

وحول الحق في العيش في بيئة نظيفة، فقد تم تنفيذ 83.3٪ من التوصيات، وتنفيذ 80٪ من التوصيات بشأن حقوق النازحين داخليا، وهناك 35٪ توصية أخرى في مرحلة التنفيذ"، مستطردا بالقول: "أما مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تم تنفيذ 53 من التوصيات و73.7٪ من التوصيات قيد التنفيذ".