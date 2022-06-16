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تنفيذ مشروعين للمياه في حلبجة والسليمانية بكلفة تتجاوز 6 ملايين دولار 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T08:13:12+0000
تنفيذ مشروعين للمياه في حلبجة والسليمانية بكلفة تتجاوز 6 ملايين دولار 

شفق نيوز / أعلنت وزارة البلديات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروعين للمياه في السليمانية وحلبجة بميزانية بلغت أكثر من 6 ملايين دولار.

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي بوزارة البلديات آري أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم تنفيذ مشروعين للمياه في السليمانية وحلبجة بميزانية تبلغ 6.7 ملايين دولار ، لحل معظم مشاكل المياه في المدينتين"، مبينا أنه "سيتم افتتاح كلا المشروعين رسمياً في نهاية الشهر الجاري".

وبحسب المدير العام للمياه والصرف الصحي ، فإن "مشروع السليمانية يتضمن مد خط أنابيب 600 ملم بين تاسلوجة إلى خزان المياه الرئيسي في وسط السليمانية بالقرب من سرجنار ، فيما يتضمن مشروع حلبجة استبدال شبكة المياه لحيين سكنيين".

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