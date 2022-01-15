تنفيذ مشاريع كهربائية في محافظة دهوك

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء حكومة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية في محافظة دهوك لتحسين واقع الخدمات الكهربائية التي تقدم لمواطني المحافظة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الكهرباء كمال محمد عقد اجتماعا مع مديرية كهرباء دهوك، مشيرا الى انه من اجل تحسين وضع الكهرباء وتنفيذ المشاريع الخدمية الكهربائية تم التشديد على عدد من النقاط والمشاريع.

واضاف البيان الى ان من بين تلك المشاريع اتمام مشروع المقاييس الذكية باسرع وقت ممكن كونه يصب في مصلحة المواطنين، وكذلك تخصيص قسم من ايرادات الكهرباء الى المشاريع الخدمية الكهربائية وتحسين اوضاع الكهرباء ومعالجة المشكلات الفنية.

وتابع البيان ان من بين تلك المشاريع ايضا تنفيذ العديد من مشاريع الانتاج والنقل والتوزيع خلال هذه السنة في دهوك ومنها انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والهايدروباور.

كما اشار البيان الى ان من بين تلك النقاط معالجة المخالفات على شبكات الكهرباء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفات.

ونوه البيان الى ان وزير الكهرباء شدد على ضرورة تلقيح جميع موظفي وزارة الكهرباء من اجل الحفاظ على صحة المواطنين.

كما نوه البيان الى مدير ديوان وزارة الكهرباء اردلان شكري تطرق خلال الاجتماع الى القضاء على الروتين وتمشية معاملات المواطنين باسرع وقت في دوائر وزارة الكهرباء في دهوك وصدور التعليمات لارسال موظفي الكهرباء الى الخارج وعدد من التعليمات الاخرى.

ولفت البيان الى ان وزير الكهرباء استمع في مقترحات ومطالب مدراء كهرباء دهوك واطلع على مشكلات قطاع الكهرباء في المحافظة.