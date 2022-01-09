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تنفيذ قرابة 2500 مشروع لتحسين وحماية البيئة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-09T08:26:01+0000
تنفيذ قرابة 2500 مشروع لتحسين وحماية البيئة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان عبد الرحمن صديق يوم الأحد تفعيل حماية المناطق الطبيعية في كوردستان فيما أشار إلى حوصل 3000 مشروع على تراخيص بالعمل من الهيئة قامت الأخيرة بتنفيذ قراية 2500 مشروع لتحسين وحماية بيئة الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صديق اليوم استعرض فيه أعمال ونشاطات الهيئة خلال العام 2021.

وقال خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن 2876 مشروعا حصل على إجازة ترخيص من قبل هيئة البيئة في مجالات متنوعة، منوها إلى أنه تم رفض 48 مشروعا، وهناك 5542 مشروعا آخر يتم التحقيق والمتابعة فيها بعد أخذ عينات من 36131 نموذجا من بيئة كوردستان لحماية البيئة، مع تنفيذ 2415 نشاطا بيئيا.

كما اعلن رئيس الهيئة انه في العام 2021 تم جمع مبلغ مالي مقداره 332 مليون دينار عراقي كواردات الهيئة .

وقال تم تخصيص 250 دونما من الاراضي ضمن المشاريع السكنية لمناطق خضراء لحماية البيئة في الاقليم، مشيرا إلى وجود 220 منظمة في كردستان تُعنى بالبيئة.

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