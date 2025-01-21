تنظيم معرض لدعم الطلبة والمنتجات المحلية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ نظم المعهد التقني في منطقة "بكرجو" بمحافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، معرضه السنوي لطلبة المعهد، بهدف استيعاب طاقات الطلبة وإتاحة الفرصة لهم لعرض إبداعاتهم، إلى جانب دعم المنتجات المحلية والمساهمة في توعية المجتمع بأهمية استخدام المنتجات الصحية والطبيعية.

وقالت سولاف زياد، المشرفة على المعرض، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يُقام سنوياً لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها استقبال واستيعاب الطاقات الطلابية، وفتح أسواق للمنتجات المحلية ومنتجات الطلبة، بالإضافة إلى توفير دعم اقتصادي ومالي للطلبة المشاركين".

وأوضحت زياد أن "المعرض يتضمن مجموعة متنوعة من الأعمال اليدوية والمأكولات الشعبية التي تُبرز التراث المحلي، مع التركيز على تقديم مواد غذائية صحية".

وأضافت أن "المواد الغذائية المعروضة تقلل من الاعتماد على المواد الكيميائية، حيث تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية استخدام المنتجات الطبيعية التي لا تُضر بالصحة".

وشهد المعرض مشاركة واسعة من الطلبة، الذين عرضوا منتجات متنوعة تعكس إبداعهم وقدرتهم على تقديم أفكار مبتكرة، مما يعزز من مكانة المعهد كبيئة تعليمية تدعم الابتكار والإنتاج المحلي.

ويُعد المعرض السنوي للمعهد التقني في "بكرجو" فرصة لتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي وتشجيع الطلبة على الابتكار، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية استخدام المنتجات الصحية والطبيعية.

ويأتي هذا الحدث ضمن جهود المعهد لتعزيز دور الطلبة في خدمة المجتمع المحلي والاقتصاد.

ويعد المعهد التقني في "بكرجو" أحد المؤسسات التعليمية الرائدة في محافظة السليمانية، ويُركز على دعم الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مشاريع عملية ومعارض سنوية.

ويُعتبر هذا المعرض جزءاً من تقاليد المعهد لتعزيز الإنتاج المحلي، وتسليط الضوء على إبداعات الطلبة في المجالات الفنية والحرفية والغذائية.