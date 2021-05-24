تنصيب مسؤولين رفيعين جديدين في إدارة كرميان

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في محافظة كرميان، يوم الاثنين، تنصيب مسؤولين اثنين جديدين في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان وسط مراسم رسمية.

وقال مدير اعلام محافظة كرميان جومان احمد لوكالة شفق نيوز ان مجلس وزراء إقليم كوردستان اصدراً امراً رسميا بتعيين سروة محمد رشيد نائبة للمشرف على إدارة كرميان، وشمال نامق كرم قائممقاما جديدا لقضاء كفري خلفا للقائممقام الحالي الذي يدير القضاء بالوكالة سيروان شكر الباجلاني.

وبين احمد ان مراسم رسمية اقيمت في كرميان لتنصيب المسؤولين الجديدين بحضور وكيل وزارة الداخلية في الاقليم وممثل عن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة كوردستان.

وأضاف أن نائبة المحافظ والقائممقام باشرا مهامهما الرسمية والادارية.