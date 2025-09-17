تنسيق إيراني - كوردستاني قبيل انطلاق معرض أربيل لمواد البناء

شفق نيوز- أربيل

أعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استعداد عدد كبير من الشركات الإيرانية للمشاركة في معرض أربيل الدولي لمواد البناء المقرر افتتاحه في 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس غرفة التجارة والصناعة في أربيل، كيلان حاجي سعيد، وفداً من القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في أربيل برئاسة مسؤول القسم الاقتصادي في القنصلية المذكورة.

وفي الاجتماع الذي حضر كل من خليل گوران وکامران محمد صالح، عضوا مجلس، تم بحث الوضع التجاري والحركة الاقتصادية بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان.

وفي هذا الاجتماع، أفاد مسؤول القسم الاقتصادي في القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في أربيل أن عدداً كبيراً من الشركات الإيرانية ستشارك في معرض أربيل الدولي لمواد البناء المقرر افتتاحه في 23 من هذا الشهر، وفي الوقت نفسه ستعقد في اليوم الثاني من مشاركتها لقاءات B2B مع الشركات الكوردستانية.

وفي المقابل، أعرب رئيس الغرفة عن تهانيه وتمنى النجاح، كما أظهر استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق لتنظيم هذا اللقاء.