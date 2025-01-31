تنتظر الرد.. السليمانية تخاطب بغداد لصرف رواتب موظفيها

شفق نيوز/ أعلن نائب محافظ السليمانية، شاهو عثمان، يوم الجمعة، أن الإدارة المحلية وجهت كتابا رسميا إلى الحكومة العراقية ووزارة المالية للمطالبة بصرف رواتب موظفي المحافظة، مؤكدًا أنهم في انتظار الرد الرسمي من بغداد.

وقال عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "مسألة الرواتب بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد يجب أن تجد حلاً عاجلًا، كما هناك قرارات قضائية وتشريعات مالية واضحة تدعم صرف الرواتب".

وأضاف: "لقد خاطبنا الحكومة العراقية ووزارة المالية بشكل رسمي لضمان البدء بإجراءات صرف الرواتب، وننتظر رد بغداد، وهناك قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العراقية يشير إلى حق المؤسسات الحكومية في المطالبة بصرف الرواتب، وبناءً على ذلك، تم توجيه كتاب رسمي بهذا الشأن، مطالبين البنوك بالاستعداد لتنفيذ إجراءات الصرف فور صدور الموافقات اللازمة".

وتابع أن "إدارة السليمانية تؤكد مجددًا دعمها الكامل لحقوق الموظفين"، مشددًا على "ضرورة الإسراع في حل الأزمة المالية وفق قرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة".

و يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الأزمة المالية في إقليم كوردستان، حيث تأخرت رواتب الموظفين لعدة أشهر بسبب الخلافات بين أربيل وبغداد بشأن الملفات المالية، وبينما تطالب حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بالالتزام بصرف الرواتب وفق الموازنة، لا يزال الموظفون، وخاصة المعلمون، يخوضون إضرابات للمطالبة بحقوقهم، ما يزيد من الضغط على الأطراف المعنية للإسراع بحل الأزمة.

ويعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمة مالية ناجمة عن الخلافات السياسية والإدارية مع الحكومة العراقية، وخصوصًا فيما يتعلق بعائدات النفط والمستحقات المالية، وعلى الرغم من صدور قرارات من المحكمة الاتحادية تدعم صرف الرواتب، فإن العملية تواجه تأخيرات متكررة.

وقد أدى ذلك إلى تزايد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات، مما يضع الحكومة الاتحادية وكوردستان أمام تحديات كبيرة لحل الأزمة وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للموظفين.