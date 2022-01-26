تنامي سوق الذهب المزيف في السليمانية

شفق نيوز/ دفع ارتفاع ثمن الذهب، وتراجع القدرة الشرائية العديد من الأهالي في السليمانية إلى الإقبال على الحلي الذهبية المزيفة او المقلدة.

كامران احمد صاحب متجر بيع الحلي المقلدة يقول لوكالة شفق نيوز إن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق انعش بيع الحلي المزيفة وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن بسبب أزمة الرواتب واجتياح جائحة كورونا وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتتالية.

فيما يقول محمد أنور وهو تاجر بيع الذهب لوكالة شفق نيوز، إن الإقبال المتزايد على شرائها هذه الايام يعود الى ارتفاع سعر الذهب الذي تزامن مع ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية، وتأثير ذلك في القدرة الشرائية فبعض الناس لم يعد باستطاعتهم توفير الضروريات فكيف بالكماليات وشراء الذهب للزينة.

اما محمد عمران وهو مواطن جاء يتبضع لزوجة المستقبل ويقول لوكالة شفق نيوز "أن القدرة الشرائية تراجعت لدى أكثر من ٤٠ ٪ من مواطني الاقليم بسبب الأزمات المتتالية التي خلفتها قطع الرواتب من بغداد، ما دفع بناء لاستبدال شراء الذهب بشراء الحلى المقلدة كما افعل الان".

ويبقى الذهب بلمعانه المغري رمزا للثراء والانتعاش الاقتصادي اما الحلي المقلدة فهي اليوم أصبحت زينة أصحاب الدخل المحدود بديلا عن الذهب الحقيقي.