"تم تذليل العقبات".. حكومة اقليم كوردستان والاتحادية تتفقان على "توزيع الرواتب"

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع رواتب موظفي الاقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشاوا هوراماني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المجلس الوزاري الاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان توصلا إلى اتفاق بشأن مسألة الرواتب وتم حل كافة العقبات والمشاكل".

وأوضح أن "الاتفاق ينص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب الشهرية لحكومة إقليم كوردستان، في المقابل، ستقوم حكومة الاقليم بحل المشاكل الفنية للرواتب مع نهاية العام الجاري".