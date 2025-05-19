تمهيداً لتطبيقه في الإقليم.. تربية كوردستان تزور البصرة لمتابعة ملف "المدارس الدولية"

شفق نيوز/ وصل وفد من تربية إقليم كوردستان إلى البصرة في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على تجربة المدارس الدولية التي اعتمدتها المحافظة، تمهيداً لنقل هذا النموذج إلى الإقليم.

وقال مدير المدارس الدولية عباس فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد وصل مساء أمس الأحد، وبرئاسة رئيس مستشاري وزارة التربية في الإقليم، برهان أركوشي، وضم مديرين عامين للتخطيط، والمناهج، والتدقيق، والامتحانات، ورياض الأطفال والتعليم الأساسي".

وأضاف أن "الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات في مجال التعليم الدولي، ودراسة إمكانية تطبيق نموذج المدارس الدولية في مدارس إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "الوفد زار مدرستي شط العرب الدولية، والجمهورية الدولية في البصرة"، مضيفاً أنه "من المقرر عقد ورشة عمل لمناقشة مقومات المشروع وآليات نقله وتطبيقه في مؤسسات الإقليم التعليمية".