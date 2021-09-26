تمليك نحو 20 ألف قطعة أرض في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للتسجيل العقاري في إقليم كوردستان يوم الأحد أنه تم الانتهاء من أعمال تمليك نحو 20 ألف قطعة أرض ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل العاصمة تمهيداً لمنحها السندات القانونية بدلا من بطاقات التسجيل.

وقال المدير العام للتسجيل العقاري في الإقليم لقمان عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "بناءً على توجيه رئيس وزراء إقليم كوردستان في منح السندات (الطابو) إلى الأراضي التي لا تمتلكها بدأنا العمل بنشاط في هذا المجال"، مردفا بالقول إنه "اليوم قمنا بتغيير جنس 3 آلاف و35 قطعة أرض، ومنحنا السندات للمواطنين الذين تم تعويضهم في القرية الكورية، والمزارعين في حي بختياري في أربيل.

وقال أيضا إن "العمل جار على 15 ألف بطاقة تسجيل أراض لتمليكها وتحويلها إلى (طابو)، وانه سيتم الانتهاء من 3500 بطاقة أخرى خلال الأيام العشرة المقبلة، وسنواصل العمل في انجاز 7000 بطاقة في أجزاء أخرى من مدينة أربيل، مضيفا "ننتظر من بلدية أربيل لإرسال خريطة لتحويل 3000 بطاقة إلى "طابو" في حي " ژین" في المدينة.

بدوره قال رئيس بلدية أربيل عبد الواحد أحمد خلال المؤتمر إنه "كان لدينا 120 الف قطعة أرض ضمن رئاسة البلدية جميعها بطاقات لم تُسجل، وخلال هذا العام تم تسجيل 80 الف بطاقة منها"، مبينا أن المتبقي 40 الفا وبالطبع سيتم تسجيل جميع الأراضي بحلول العام المقبل.