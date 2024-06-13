تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين، تمديد مدة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد ومرشحي المكونات الراغبة في المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق لعام 2024.

وبحسب بيان مقتضب صدر عن المجلس، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد تم تحديد الموعد النهائي الجديد ليكون حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 24 حزيران 2024.

ومطلع آذار الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب التسجيل أمام التحالفات والأحزاب الكوردية الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ويوم 29 أيار الماضي، طلبت مفوضية الانتخابات الاتحادية، من رئاسة إقليم كوردستان، تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان الاقليم، التي كان من المقرر إجراؤها في العاشر من حزيران الجاري.