تمديد دوام البنوك في كوردستان لتسجيل الموظفين في النظام البايومتري

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة العامة للبنوك التجارية في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تمديد دوام كافة البنوك يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتسهيل تسجيل الموظفين ومتلقي الرواتب الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل في نظام البايومتري.

وأوضحت الإدارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان سرعة ودقة تسجيل الموظفين في النظام الجديد، مشيرة إلى أن الموظفين المعنيين يمكنهم زيارة البنوك خلال أيام العطلة المخصصة لإجراء التسجيل.

وبحسب البيان، يهدف النظام البايومتري، الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، إلى تعزيز الشفافية والحد من التجاوزات في عملية صرف الرواتب من خلال اعتماد بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع وقزحية العين لتأكيد هوية الموظفين.

ودعت الوزارة، في بيانها، جميع الموظفين الذين لم يكملوا هذه العملية إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة خلال الأيام القادمة لاستكمال إجراءاتهم.