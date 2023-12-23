تمديد خطة الزراعة الشتوية بين خانقين وأطراف كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، يوم السبت، تمديد مدة الخطة الشتوية المقررة للموسم الحالي في اطراف خانقين وكوردستان.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة في الإقليم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية، مددت فترة الخطة الشتوية للموسم الحالي الى 15 كانون الثاني القادم، بعدما حددت سابقا لغاية 15 كانون الأول الجاري".

وبين، أن "تمديد الخطة تهدف لتسليم كشوفات رسمية لوزارة الزراعة بالمساحات و المشمولين بالخطة الشتوية"، مشيرا الى ان "الخطة الشتوية انطلقت اوائل شهر تشرين الثاني الماضي وبوقت مبكر عن موعدها السنوي المقرر أوائل شهر كانون الثاني".

وبيّن عبدالله، أن "مساحات الخطة الشتوية في خانقين لأكثر من 30 ألف دونم، وقوره تو وميدان ضمن اطراف قضاء كلار بأكثر من 80 ألف دونم"، موضحاً أن "انتاجية الدونم الواحد من القمح لم تقرر حتى الآن".

ولفت المسؤول المحلي إلى أن "95% من الخطة الشتوية في ميدان تعتمد على الزراعة الديمية (الأمطار)، و60% من خطة قوره تو، تعتمد ايضا على الأمطار فيما تعتمد خطة خانقين على ري السيح (الأنهار والجداول) بنسبة أكثر من 90%".

وتدير زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان الشؤون الزراعية في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو التابعتان لاقليم كوردستان ضمن قضاء كلار.

وعانت مناطق ديالى وإقليم كوردستان، من أزمات مائية على مر الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب انحسار الأمطار وقطع الجداول والسيول القادمة من الجانب الإيراني.