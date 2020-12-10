تمديد حظر التنقل بين محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتين

شفق نيوز/ قررت اللجنة الامني العليا في محافظة السليمانية في بيان اليوم الخميس تمديد حظر التنقل بين المحافظة، وحلبجة وادارة منطقتي رابرين وكرميان لـ24 ساعة أُخرى لحفظ الامن والاستقرار في تلك المناطق مع تصاعد حدة الاحتجاجات وسقوط ضحايا على اثرها.

وكانت السلطات في السليمانية وحلبجة بإقليم كوردستان قد فرضت، يوم الثلاثاء، حظرا للتجوال بين المحافظتين والمدن المحيطة بهما.

ومنذ يوم الخميس الماضي تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وادارتا منطقتي "كرميان"، و"رابرين" تظاهرات غاضبة على تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي في الاقليم جراء انخفاض اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا مع قطع الحكومة الاتحادية في بغداد حصة كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.

ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على اثرها عدد من الاشخاص ضحايا واصيب اخرون بجروح بينهم عناصر امن.