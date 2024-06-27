تمديد تسجيل التحالفات والأحزاب والأفراد في انتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الادارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي وجه بتمديد مدة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان 2024، لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 4 تموز المقبل".

واوضح البيان ان "التمديد جاء نظرا لتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان العراق في 20 تشرين الأول 2024".

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان. ولاقى تحديد موعد لانتخابات برلمان اقليم كوردستان ترحيباً محلياً واقليمياً ودولياً كبيراً.