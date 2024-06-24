تمديد تسجيل التحالفات والأحزاب والأفراد في انتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، عن تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم، ورد الى وكالة شفق نيوز، حيث أوضحت المفوضية أن التمديد سيكون ساري المفعول حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 27 حزيران 2024.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا التمديد يهدف إلى منح الأحزاب والتحالفات ومرشحي الأفراد المزيد من الوقت لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، عن تعداد الأحزاب والمرشحين في انتخابات برلمان كوردستان حتى تاريخ الاحد 23 حزيران الجاري وكانت :

أربيل:

التحالفات: تحالفان. المرشحون الأفراد (التركمان): 9 مرشحين. المرشحون الأفراد (المسيحيين): 7 مرشحين. المرشحون الأفراد (العامة): 9 مرشحين. الأحزاب التي قدمت مرشحين: 10 أحزاب. الأحزاب التي أبدت رغبة: 3 أحزاب.

دهوك:

التحالفات: لا توجد تحالفات. المرشحون الأفراد (المسيحيين): 4 مرشحين. المرشحون الأفراد (العامة): 4 مرشحين. الأحزاب: حزب واحد (حزب بابليون).

السليمانية: