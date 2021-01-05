تمديد الحظر الجزئي وتشديد القيود في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا يوم الثلاثاء تمديد حظر التجوال الجزئي في مناطقها كافة لمدة 15 يوماً في إطار مكافحة انتشار فايروس كورونا.

وجاء في القرار الذي وردت وكالة شفق نيوز نسخة منه بأن الحظر يبدأ من اليوم الثلاثاء ولغاية 19/1/2021.

وتضمن القرار السماح بفتح الأسواق والمحال كافة منذ الصباح الباكر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.

ونص القرار على إستمرار فتح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كذلك سمح القرار باستمرار حركة تنقل المسافرين عبر الباصات والحافلات من وإلى مناطق الإدارة الذاتية.

ونوه القرار إلى إغلاق دور العبارة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

كذلك منع القرار التجمعات الكبيرة (صالات الأفراح – خيم العزاء – اجتماعات – مؤتمرات) ومن يقوم بها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وطالبت الإدارة الذاتية من سكانها والعاملين في مؤسساتها ارتداء الكمامة والاخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي لحين الانتهاء من وباء كورونا.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الإثنين تسجيل حالة وفاة و14 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.