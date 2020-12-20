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تمديد الحظر الجزئي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-20T14:54:13+0000
تمديد الحظر الجزئي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الاحد، عن تمديد الحظر الجزئي بمناطق نفوذها لمواجهة وباء كورونا.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها قررت تمديد الحظر الجزئي بكامل مناطق سيطرتها لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم الاثنين ٢١ كانون الأول الجاري وحتى الاثنين ٤ كانون الثاني المقبل.

وسمحت الإدارة الذاتية بفتح المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والخضروات على أن تغلق عند الساعة الخامسة مساء، ويستثنى من القرار البازارات و الأسواق الكبرى.

كذلك سمحت بفتح المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية شريطة المحافظة على الوقاية والتدابير الصحية، كما سمحت أيضا بحركة تنقل وسائل النقل العامة من وإلى مناطق سيطرتها.

فيما منع البيان، التجمعات الكبرى مثل حفلات الزفاف والتعازي والمؤتمرات تحت طائلة المسؤولية، كما قرر إغلاق دور العبادة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد شريطة الالتزام بالتدابير الوقائية. 

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