تمديد الحظر الجزئي في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا يوم الاربعاء، تمديد حظر التجوال الجزئي في مناطقها كافة لمدة 15 يوماً في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في القرار الذي وردت لوكالة شفق نيوز نسخة منه بأن الحظر يبدأ من اليوم الاربعاء ٢٠/١/٢٠٢١ ولغاية ٣/٢/٢٠٢١.

وتضمن القرار السماح بفتح الأسواق وكافة المحال التجارية منذ ساعات الصباح الباكر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.

ونص القرار على إستمرار فتح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كذلك سمح القرار باستمرار حركة تنقل المسافرين عبر الباصات والحافلات من وإلى مناطق الإدارة الذاتية.

ونوه القرار إلى إغلاق دور العبارة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

كذلك منع القرار التجمعات الكبيرة (صالات الأفراح – خيم العزاء – اجتماعات – مؤتمرات) ومن يقوم بها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وطالبت الإدارة الذاتية من سكانها والعاملين في مؤسساتها ارتداء الكمامة والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي لحين الانتهاء من وباء كورونا.

وأعلنت هيئة الصحة في الادارة لشمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء عن تسجيل حالتي وفاة و27 اصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 5 حالات تعافٍ في مناطقها.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8390 حالة مؤكدة منها 286 حالة وفاة و1188 حالة شفاء.