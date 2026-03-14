تماس كهربائي يحرق منزلا في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أحترق منزل، ليل السبت، في السليمانية نتيجة تماس كهربائي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في منزل يقع بمنطقة بكرجو في مدينة السليمانية، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم، ما أدى إلى احتراق المنزل بالكامل.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت فور تلقيها البلاغ إلى موقع الحادث، وتمكنت بعد جهود متواصلة من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

ووفقاً لإفادة أحد أفراد العائلة المتضررة، الذي تحدث لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الحريق نجم عن تماس كهربائي داخل المنزل، ما تسبب باندلاع النيران وانتشارها بسرعة في أرجائه.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن خسائر مادية كبيرة تمثلت باحتراق المنزل ومحتوياته بالكامل، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية بين أفراد الأسرة أو سكان المنطقة.