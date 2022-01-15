تلقي أكثر من نصف مليون شخص لقاح كورونا في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم السبت، عن تزايد إقبال السكان على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تزامنا مع اعلان تفشي الموجة الرابعة للوباء في العراق وإقليم كوردستان.

وقال نائب مدير عام صحة السليمانية، الدكتور هيرش سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "خلال الفترة الماضية تلقى أكثر من (550) ألف مواطن من محافظة السليمانية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، مؤكداً أن "(314) ألف منهم اخذوا الجرعة الأولى، و(238) ألف أخذ الجرعة الثانية، و(2180) أخذ الجرعة الثالثة".

وأضاف سليم، أن "كل أسبوع يتم منح اللقاح لقرابة (15) ألف مواطن"، مشيراً إلى أن "الاجراءات والتوصيات الحكومية وخصوصا تلك التي تصدر عن لجنة الصحة والسلامة، ساهمت في حث المواطنين على أخذ اللقاح".

وأوضح، أن "99٪ من الذين يرقدون في ردهات العزل هم ممن لم يتلقوا اللقاح المضاد"، مبيناً أن "وزارة الصحة العراقية لم تسجل أي حالة وفاة بسبب أخذ اللقاح".

أما فيما يخص انتشار المتحور التجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، أكد نائب مدير عام صحة السليمانية، أن "صحة السليمانية، لم تسجل أي إصابة بالمتحور الجديد لغاية الآن".