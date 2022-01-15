سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تلقي أكثر من نصف مليون شخص لقاح كورونا في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-15T09:13:50+0000
تلقي أكثر من نصف مليون شخص لقاح كورونا في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم السبت، عن تزايد إقبال السكان على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تزامنا مع اعلان تفشي الموجة الرابعة للوباء في العراق وإقليم كوردستان.

وقال نائب مدير عام صحة السليمانية، الدكتور هيرش سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "خلال الفترة الماضية تلقى أكثر من (550) ألف مواطن من محافظة السليمانية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، مؤكداً أن "(314) ألف منهم اخذوا الجرعة الأولى، و(238) ألف أخذ الجرعة الثانية، و(2180) أخذ الجرعة الثالثة".

وأضاف سليم، أن "كل أسبوع يتم منح اللقاح لقرابة (15) ألف مواطن"، مشيراً إلى أن "الاجراءات والتوصيات الحكومية وخصوصا تلك التي تصدر عن لجنة الصحة والسلامة، ساهمت في حث المواطنين على أخذ اللقاح".

وأوضح، أن "99٪ من الذين يرقدون في ردهات العزل هم ممن لم يتلقوا اللقاح المضاد"، مبيناً أن "وزارة الصحة العراقية لم تسجل أي حالة وفاة بسبب أخذ اللقاح".

أما فيما يخص انتشار المتحور التجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، أكد نائب مدير عام صحة السليمانية، أن "صحة السليمانية، لم تسجل أي إصابة بالمتحور الجديد لغاية الآن".

related

يخص وزير دفاع صدام.. سحب كتاب من معرض السليمانية

Date: 2021-11-20 18:02:53
يخص وزير دفاع صدام.. سحب كتاب من معرض السليمانية

صور.. السليمانية تزيد وتيرة تطعيم الأهالي مع افتتاح أكبر مراكز التلقيح

Date: 2021-09-07 09:02:52
صور.. السليمانية تزيد وتيرة تطعيم الأهالي مع افتتاح أكبر مراكز التلقيح

صحة السليمانية تتخذ إجراءً جديداً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

Date: 2021-11-05 13:26:15
صحة السليمانية تتخذ إجراءً جديداً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

معلمون وذوو طلبة مصابين بكورونا.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر

Date: 2021-10-24 10:08:06
معلمون وذوو طلبة مصابين بكورونا.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر

لغاية نهاية العام .. السليمانية تتسلم ألف جرعة "فايزر" أسبوعياً

Date: 2021-04-29 14:07:14
لغاية نهاية العام .. السليمانية تتسلم ألف جرعة "فايزر" أسبوعياً

مع بدء العام الدراسي.. أسعار المستلزمات تشتعل في أسواق السليمانية

Date: 2021-09-11 11:29:52
مع بدء العام الدراسي.. أسعار المستلزمات تشتعل في أسواق السليمانية

29 من مهربي البشر في قبضة "آسايش" السليمانية

Date: 2020-03-04 19:58:00
29 من مهربي البشر في قبضة "آسايش" السليمانية

إحصائية لحوادث ليلة رأس السنة في السليمانية

Date: 2022-01-01 08:33:02
إحصائية لحوادث ليلة رأس السنة في السليمانية