أتلفت آلاف الحبوب.. أربيل: اعتقال قرابة ألف شخص بتهمة التعاطي والاتجار بالمخدرات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، القبض على قرابة ألف شخص بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الحكم على 682 من المشتبه بهم البالغ عددهم 999، وتم الإفراج عن 338 آخرين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، فيما تم الإفراج عن 45 آخرين بكفالة".

واشارت الى ان "كمية الأدوية التي تم ضبطها حتى الآن هذا العام بلغت 132 كيلو و729 غراما"، مضيفة أنه "تم ضبط 282 ورقة و136 علبة من الأدوية الطبية".

وبلغت كمية الأدوية التي تمت تسويتها و إحراقها وإتلافها في المحكمة "1230 كيلوغراماً و 950 غراماً من المخدرات، و 22 ألفاً و886 حبة، و1001 علبة شراب، وألف و280 حقنة مخدرة".

وحذرت الإدارة تجار المخدرات ومتعاطيها من "هذا العمل الخطير"، متوعدة بـ"اعتقالهم واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، اعلنت مديرية اسايش السليمانية، اعتقال 240 متهماً بالتعاطي والاتجار بالمخدرات خلال الستة أشهر الماضية، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية اقل بكثير عن العام الماضي.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 26 حزيران / يونيه يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، بموجب القرار ‫‫42/112 المؤرخ 7 كانون الأول / ديسمبر 1987.

ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.