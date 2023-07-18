تلبية لمطالب المتظاهرين.. حكومة كوردستان تسعف كرميان بمشاريع

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ عدة مشاريع في قضاء كفري ضمن ادارة كرميان المستقلة، تلبية لمطالب المحتجين على قلة الخدمات.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، پيشَوا هورامي، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، ان "هذا جزء من المطالب التي قدمها اهالي كفري في ادارة كرميان الى حكومة الاقليم، حيث ان هذه المشاريع تم تخصيص المبالغ لها نقداً وسيتم تنفيذها بشكل فوري تحت اشراف لجنة خاصة من مجلس وزراء الاقليم بالتنسيق مع ادارة كرميان".

واضاف هورامي ان "المشاريع الحكومية تتضمن تخصيص 300 مليون دينار لاعادة اعمار 16 مدرسة، وتخصيص 296 مليون دينار لاعادة اعمار ملعب (جلال مسوي) الذي كان جزءً من مطالب متظاهري اهالي كفري، اضافة الى تجهيز 24 فريق كرة قدم شعبي في المنطقة دعما للرياضة".

وتابع "المشاريع تتضمن ايضا تخصيص 3 سيارات اسعاف لدعم القطاع الصحي، اضافة الى تشكيل لجنة لمتابعة المطالب الادارية الخاصة بالقطاع الصحي".

وحول مشكلة شح مياه الشرب في كفري، اكد هورامي ان "حكومة الاقليم قررت حفر 5 آبار في حدود المنطقة لمعالجة مشكلة شح مياه الشرب حيث خُصص 80 مليون دينار لكل بئر".