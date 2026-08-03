تلبية لدعوة رسمية.. نيجيرفان بارزاني في دمشق للقاء الشرع

شفق نيوز- أربيل

يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دمشق يوم الاثنين، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس السوري، أحمد الشرع.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الرئيس بارزاني سيلتقي بالرئيس السوري لبحث العلاقات السورية مع العراق وإقليم كوردستان، وآفاق التعاون المشترك، وآخر المستجدات في المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير التربية والتعليم السوري محمد تركو إلى أربيل، حيث شارك في المنتدى التربوي الكوردستاني الرابع، وأجرى مباحثات مع مسؤولين في حكومة الإقليم تناولت التعاون في قطاع التعليم وتبادل الخبرات.

كما سبقتها زيارة وفد من وزارة الخارجية السورية إلى أربيل، لبحث إعادة افتتاح القنصلية السورية في إقليم كوردستان.

وسبق أن التقى رئيس اقليم كوردستان بالشرع في 11 نيسان 2025 على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، حيث بحثا مستقبل العلاقات بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان، وأكدا أهمية التعاون ومواجهة تنظيم داعش.

كما التقى الجانبان مجدداً على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، وبحثا تطورات الأوضاع في سوريا والعلاقات مع إقليم كوردستان، إضافة إلى الحوار بين دمشق والقوى الكوردية.