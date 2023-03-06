تلاميذ يعيدون 20 مثقالاً من الذهب لعائلة في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعاد مجموعة من التلاميذ في قضاء قره داغ التابع لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، حقيبة تحتوي على مصوغات ذهبية إلى أصحابها، بعدما تركتها عائلة أثناء سفرة في حدود القضاء.

وجاء في بيان لمدرسة گره زيل الأساسية في قره داغ، ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد أن قضى العديد من السياح القادمين من السليمانية والمناطق الأخرى من كوردستان أمس الأحد سفرة ورحلة لهم في حدود قضاء قره داغ وعادوا مساء، نسيت إحدى العائلات حقيبة لها تحتوي على 20 مثقالا من الذهب، مرمية مع المخلفات في المنطقة".

وأضاف البيان أن "أربعة من تلاميذ المدرسة، عثروا على الحقيبة ووجدوا بداخلها فضلا عن الذهب، شريحة هاتف جوال فقاموا بإدخال الشريحة لهاتف جوال على أمل أن يتصل صاحب الحقيبة".

وتابع: "بالفعل اتصل صاحب الشريحة فقام التلاميذ بإعادة الحقيبة مع موجوداتها بالكامل لأصحابها".

أسماء التلاميذ (محمد حسن حامد حسن- الصف الثامن، فرياد آوات علي حمه صالح -الصف الثامن، آزيز عثمان حمه محمود- الصف الخامس، محمد عثمان حمه محمود- الصف الثامن).