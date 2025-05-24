إتلاف 30 طناً من الأدوية منتهية الصلاحية ورديئة الجودة في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأسايش العامة في السليمانية، مساء السبت، إتلاف كمية كبيرة من الأدوية والمواد الطبية منتهية الصلاحية وذات الجودة المتدنية، وذلك ضمن حملة رقابية علمية جرت في منطقة رابرين، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وأفادت المديرية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن "لجانها المتخصصة نفذت عملية ضبط وإتلاف نحو (30) طناً من الأدوية واللوازم الطبية منتهية الصلاحية ورديئة الجودة، والتي كانت تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين".

وأوضحت أن "العملية جرت بإشراف مباشر من مديرية أسايش رابرين، وبتعاون مشترك مع لجنة من مديرية صحة رابرين، حيث تم التعامل مع المضبوطات وفق الأسس العلمية، وتم إتلافها بصورة آمنة وبطريقة لا تسمح بإعادة استخدامها".

وأكدت المديرية أن "الأدوية والمستلزمات التي تم ضبطها نُقلت بطريقة غير مرخصة، وخُزّنت بطرق غير مطابقة للمعايير الطبية، مما يجعل استخدامها خطراً على الصحة العامة".

وشددت مديرية الأسايش العامة في إقليم كوردستان على استمرار جهودها في ملاحقة المواد غير المرخصة والمضرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة وسلامة المواطنين، ودعت جميع المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالأدوية والمواد الطبية.