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إتلاف وإعادة 6000 طن من البضائع في أحد معابر كوردستان الحدودية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-13T18:15:59+0000
إتلاف وإعادة 6000 طن من البضائع في أحد معابر كوردستان الحدودية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معبر ابراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اتلاف واعادة ستة الاف طن من المواد والبضائع المختلفة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي.

وذكرت ادارة المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان غالبية المواد التي رفض جهاز التقييس والسيطرة النوعية ادخالها، تمت إعادتها الى المنشأ بعد ان بينت الفحوصات المختبرية عدم تطابقها مع توجيهات الجهات المعنية في حكومة اقليم كردستان.

واشارت الى ان المواد شملت سلعاً غذائية ومواد تجميل وبيطرية وصناعية ومواداً اخرى متنوعة.

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