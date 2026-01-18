إتلاف وإعادة 14 ألف طن مواد مخالفة في منفذ إبراهيم الخليل خلال 2025

شفق نيوز- دهوك

أكد كامي كمال، مسؤول الإعلام في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، يوم الأحد، أن إدارة المنفذ قامت خلال العام 2025 بإتلاف وإعادة أكثر من 14 ألف طن من مواد مختلفة.

وقال كمال، لوكالة شفق نيوز، إن قرار الإتلاف جاء بعد إخضاع المواد للفحص في مختبرات المنفذ والتأكد من عدم مطابقتها لتعليمات وإرشادات حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أن المواد التي تم منع دخولها شملت مواد تجميلية وغذائية وإنشائية وزراعية وصحية إلى جانب مواد أخرى، مبيناً أنه جرى إتلاف جزء من هذه المواد، فيما تمت إعادة الجزء الآخر إلى المصدر الذي دخلت منه.

ويعد معبر ابراهيم خليل من أهم المنافذ الحدودية بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان اذ يشكل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة ومرور الشاحنات يومياً الأمر الذي يستدعي تشديد الرقابة على البضائع الداخلة لضمان مطابقتها للتعليمات المعتمدة.