إتلاف أكثر من 150 آلة قمار في أربيل واعتقال 16 باكستانياً في دربنديخان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش أربيل، يوم السبت، إتلاف أكثر من 150 آلة قمار، في حين تم اعتقال 16 باكستانياً في دربنديخان.

‏وقالت المديرية في بيان ورد في وكالة شفق نيوز، إن "قواتها قامت بإتلاف 153 آلة قمار تم ضبطها في المدينة خلال الفترة الماضية". ‏

وأضافت أن "الاتلاف جاء بقرار من قاضي التحقيق ". ‏

وبثت المديرية مقطع مصور يظهر إتلاف هذه الآلات.

في السياق، أعلنت مؤسسة اسايش إقليم كوردستان، اليوم السبت اعتقال 16 باكستانياً دخلوا الإقليم بشكل غير قانوني عبر مهربين اثنين.

وقالت مؤسسة اسايش إقليم كردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "16 مواطناً باكستانياً اعتقلوا في دربنديخان من قبل قوات اسايش گرميان في 26 من الشهر الجاري ، وتم التحقيق معهم وفقا المادة (40)".

وأضاف ان "المهاجرين تم تهريبهم الى اقليم كوردستان من قبل اثنين من المهربين وكانوا يخططون للذهاب الى مدن وسط وجنوب العراق".