إتلاف أكثر من 14كغم من المخدرات في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

بدأت المديرية العامة لأمن أربيل ومديرية المخدرات، يوم الاثنين، بإتلاف أكثر من 14 كيلوغرامًا من المخدرات التي تم ضبطها منذ العام 2021.

وقال ضابط مديرية المخدرات، أركان عمر، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذه هي فقط كمية المخدرات التي صدر قرار نهائي بشأنها في المحكمة الخاصة بإقليم كوردستان ولم يتم تحديد إتلافها".

وأوضح عمر، أنه "يتم حاليًا إتلاف 14 نوعًا من المخدرات مثل الماريجوانا والحشيش والأفيون، بالإضافة إلى الهيروين وعدد من الإبر وأكثر من 300 حبة مخدرة.

وجاء ذلك، بعد قرار المحكمة الخاصة في مجال المخدرات، حيث قررت لجنة عليا من مجلس الوزراء والمديرية العامة للأمن ومديرية المخدرات وهيئة البيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، إتلاف هذه المخدرات.