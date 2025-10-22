إتلاف أكثر من 130 كليوغراماً من المخدرات في إقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إتلاف 130 كيلوغراماً و555 غراماً من المواد والحبوب المخدرة المختلفة.

وقال أركان عمر، الضابط في المديرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن المواد التي تم اتلافها على النحو الآتي: 75 كيلوغراماً و 629 غراماً من مادة الكريستال، 6 كيلوغرامات و652 غراماً من مادة الهيروين، و 13 كيلوغراماً و 334 غراماً من مادة الترياق، و 15 كيلوغراماًو 937 غراماً من مادة الحشيشة، و 7 كيلوغرامات و542 غراماً من مادة الماريغوانا، و 190 غراماً من مادة الكراس، و10 غرامات من مادة الكوكايين.

وأما الحبوب والمواد المخدرة الأخرى فانها تنوعت وفق الآتي: 2265 شريطًا ما يعادل وزنه (11 كيلوغراماً و325 غراماً)، و143 سيجارة جاهزة للتعاطي، و550 قطعة تُسخدم في التعاطي.