تذبذب إطلاقات المياه الواردة من إيران لنهر بإقليم كوردستان يتسبب بحوادث غرق

شفق نيوز/ عزت مديرية الدفاع المدني في إدارة منطقة "رابرين" المستقلة بإقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، زيادة حوادث الغرق في نهر "الزاب الصغير" إلى تذبذب الاطلاقات المائية الواردة من إيران.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في "رابرين" الرائد علي قادر في تصريح للصحفيين: ان نهر الزاب الصغير مكان خطير، مضيفا "نحن اصدرنا الإرشادات والتعليمات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة لأن حالات الغرق سائرة نحو الزيادة".

وأردف بالقول أنه "سنويا نتكبد خسائر بشرية ومادية بحكم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تفتح المياه وتغلقها يوميا لتتسبب بزيادة و نقصان بالمناسيب مما يشكل خطرا"، داعيا السائحين ومن يترددون على هذا النهر إلى تجنب السباحة فيه لوجود حفر عميقة جراء عمل الآليات اليومي فيه وعدم الانتباه لها من قبل الناس.

هذا وتجري فرق الدفاع المدني في "رابرين" البحث حاليا عن جثة شخص غرق مؤخرا في نهر "الزاب الصغير".