تكريم لـ"شفق نيوز".. جامعة السليمانية تحيي الذكرى 127 للصحافة الكوردية (صور)

شفق نيوز/ أحيت جامعة السليمانية، يوم الثلاثاء، مراسم الذكرى السنوية الـ127 لتأسيس الصحافة الكوردية، بحضور عدد كبير من الأكاديميين والمختصين والإعلاميين والصحفيين، من ضمنهم وكالة شفق نيوز.

وأوضح عضو اللجنة المشرفة على الاحتفال، برهم خالد، لوكالة شفق نيوز، أن جامعة السليمانية تعتمد سنويًا إقامة هذه الفعالية بوصفها جزءًا من مناهجها الثابتة، بهدف تسليط الضوء على المسيرة الطويلة للصحافة الكوردية، وإيصال رسالتها وتاريخها إلى الطلبة والأكاديميين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وأضاف خالد، أن "الاحتفال يهدف إلى رسم رؤى ومقترحات أكاديمية من شأنها تقويم مسار العمل الصحفي والنهوض به إلى مستويات أفضل وأكثر مهنية، بما يواكب التطورات الحديثة ويحفظ الهوية الإعلامية الكوردية".

وأشار إلى أن مراسم الاحتفال تضمنت تنظيم معرض فوتوغرافي خاص عرض صورًا ووثائق أرشيفية نادرة مرتبطة بتاريخ العمل الصحفي الكوردي، مما أتاح للحاضرين فرصة الاطلاع على أبرز المحطات التي مرت بها الصحافة خلال أكثر من قرن من الزمن.

كما تضمن البرنامج تقديم سيمينار علمي تناول موضوع "الإعلام وتطورات الذكاء الاصطناعي"، قدمه عدد من الأكاديميين المتخصصين.

وبيّن خالد، أن السيمينار ركز على أهمية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الجديد، وطرح مقاربات أكاديمية حول كيفية توظيف هذه التكنولوجيا بشكل يخدم الرسالة الإنسانية للإعلام، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الإعلام الرقمي المعاصر.

وفي ختام الاحتفالية، أُقيمت مراسم تكريم لعدد من المؤسسات الإعلامية العاملة تقديرًا لجهودها في نقل الحقائق وخدمة المجتمع، وكان من بين المكرمين وكالة شفق نيوز، عرفانًا بدورها المتميز في العمل الصحفي والإعلامي.