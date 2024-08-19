تكريم طلبة متفوقين في السليمانية محلياً ودولياً (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة السليمانية، يوم الاثنين، مراسيم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين على مستويات عالمية ومحلية.

وقال معاون عميد كليات العلوم المتحدة في السليمانية، دەرناخ رؤوف، لوكالة شفق نيوز: "بهدف دعم الطلبة الدارسين في الكلية وفي شتى المراحل، أقمنا هذا اليوم مراسيم تكريم الطلاب الأولى في مراحل مختلفة والبالغ عددهم 35 طالب".

وأضاف رؤوف، أن "التكريم شمل ثلاث فئات الأولى للامتحانات النهائية العامة، والثانية تحض الاختبارات الدولية التي تخص قبول الطلبة في الجامعات العالمية خارج البلاد، أما الفئة الثالثة فتشمل أولمبياد اللغة وخصوصا في مجال اللغة الانكليزية وقد حصل 9 طلاب على ميداليات ذهبية في هذه الفئة (ذهبية وفضية)، كما حصل 24 طالباً على مرتبة العشرة الأولى من خريجي الإقليم الخاصة بالمرحلة 12".

وتعتبر كليات العلوم المتحدة في السليمانية، والمعروفة باسم "یونایتدساینس"، هي مؤسسات تعليمية تقدم برامج دراسية متكاملة بدءًا من رياض الأطفال وصولاً إلى المرحلة الثانوية، و هذه الكليات تعتبر جزءًا من شبكة تعليمية تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة وفق المعايير الدولية، وتركز بشكل كبير على اللغة الإنجليزية في التدريس.

واحدة من هذه المؤسسات هي "مدرسة العلوم المتحدة الدولية" (United Science International School)، التي تعتمد المنهج الأمريكي، وتتبنى نهجًا تعليمياً شاملاً يدمج بين التفوق الأكاديمي والقيم الأخلاقية والاجتماعية تسعى هذه المدرسة إلى تنمية الطلاب ليصبحوا أفراداً متكاملين، ليس فقط من حيث المعرفة، ولكن أيضاً من حيث التفاعل الأخلاقي والاجتماعي.

وتعتمد هذه الكليات على منهج دراسي متكامل يربط بين مختلف المجالات الدراسية ويركز على التطبيقات العملية في الحياة اليومية. كما تشجع الطلاب على التصرف بنزاهة واحترام في جميع جوانب حياتهم.

وتشارك كليات العلوم المتحدة في أنشطة تعليمية دولية ومسابقات، مما يعزز من فرص طلابها على الصعيد العالمي.