تكريماً لمواقفه الداعمة للكورد.. أربيل بصدد إنشاء تمثال لـ"لیندزي غراهام"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن عزمها إقامة تمثال للسناتور الجمهوري البارز لیندزي غراهام، وذلك تقديراً لمواقفه الداعمة للقضية الكوردية.

وجاءت هذه المبادرة بعد مطالبات قدمتها مجموعة من الكتاب والمثقفين إلى إدارة المحافظة، دعوا فيها إلى تكريم غراهام كرمز للوفاء، نظراً لجهوده الحثيثة خلال الفترات الماضية، والتي ساهمت بشكل مباشر في كبح التهديدات العسكرية ضد الكورد.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو لوكالة شفق نيوز: "لقد قررنا الاستجابة لهذا الطلب والمباشرة بتنفيذ تمثال يليق بالسناتور لیندزي غراهام، بصفته صديقاً وفياً للكورد"، مبيناً أنه "من المقرر وضع التمثال في أحد المواقع البارزة بمدينة أربيل".

ويحظى غراهام بشعبية واسعة، حيث يُوصف بـ"الرجل المحبوب" و"صديق الأزمات"، خاصة بعد مواقفه الأخيرة الداعمة للكورد إبان المعارك بين الحكومة السورية وقسد والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تترك الكورد وحدهم، وتحركاته الدبلوماسية التي يرى مراقبون أنها منعت كوارث إنسانية في المناطق الكوردية.